شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان يحتفل بالعام الجديد بصحبة زوجته × 3 صور رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان على الاحتفال بمناسبة العام الجديد بصحبة زوجته، وظهرا معاً خلال أكثر من صورة نشرها زيدان عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، والتى اتسمت بطابع الرومانسية، كما علق زيدان على الصور، "سنة جديدة سعيدة معكى يا حبيبتى".



محمد زيدان بصحبة زوجته

من ناحية أخرى، حرصت زوجة نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان فى وقت سابق من الشهر الماضى على الاحتفال بعيد ميلاده من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ونشرت صورتين لهما معاً وعلقت عليها: "اليوم هو أفضل أيام حياتى، لأنك جئت إلى العالم فيه، وأصبحت عالمى، كل سنة وأنت طيب يا حب حياتى، ونصفى الآخر".



زيدان مع زوجته

وانضم محمد زيدان إلى فريق B93” أحد أندية الدرجة الثانية حتى جاءت له فرصة العمر بالانتقال للعب “A.B كوبنهاجن” موسم 1999/2000، ولمع نجم زيدان وحصل على لقب أحسن لاعب يمتلك مهارات فى الدورى الدنماركى وانهالت عليه بعد ذلك العديد من العروض القوية على الفرعون المصرى وكان أفضلها عرض “ميتيالاند” الدنماركى الذى انتقل إليه عام 2003 بموجب عقد مدته أربعة سنوات، ومن خلاله أحرز عددًا من الأهداف قدرت بنحو 19 هدفاً فى 30 مباراة، مما أهله للحصول على لقب أفضل لاعب فى الدورى الدنماركى بالنصف الأول من الموسم ولقب هداف الدورى الذى تقاسمه مع ثلاثة لاعبين آخرين، بالإضافة لفوزه للمرة الثانية بلقب أفضل لاعب مهارى فى الدنمارك.





قبلة من محمد زيدان لزوجته

لفت النجاح الكبير الذى حققه اللاعب المصرى فى الدنمارك الأنظار إليه وبدأت المفاوضات مع نادى “بريمين” الألمانى لينضم إلى صفوفهم لمده أربع مواسم، ولكنه سرعان ما انتقل إلى نادى “ماينز” الألمانى على سبيل الإعارة الذى يعد بمثابة ميلاد جديد لزيدان حيث اختير من جانب صحيفة “بيلد” الألمانية كثالث أفضل لاعب فى الدورى الألمانى موسم 2006/2007 لإحرازه 13 هدفاً فى 15 مباراة ليواصل رحلة تألق داخل الدورى الألمانى ثم انضم لمنتخب مصر وتألق مع الجيل التاريخى بتحقيق بطولتى أفريقيا أعوام 2008 و2010 بالإضافة لتألق كبير بكأس العالم للقارات.