شكرا لقرائتكم خبر عن حكم فيديو مباراة الزمالك وإنبى: لم أستدع الصباحى وقلت له "مفيش ركلة جزاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صبحى العمراوى، حكم الفيديو فى مباراة الزمالك وإنبى، للجنة الحكام باتحاد الكرة، تفاصيل ركلة الجزاء التى يطالب إنبى باحتسابها له فى مباراة الزمالك أمس بعد التدخل العنيف من إمام عاشور مع لاعب إنبى، وقال العمراوى للجنة الحكام، "قمت بإعادة اللعبة أكثر من مرة ومن أكثر من زاوية وتأكدت أنها من خارج منطقة الجزاء وليست ركلة جزاء، لذا لم أستدع الصباحى لمشاهدتها".

وأضاف حكم الفيديو، أنه لا صحة لما تردد حول استدعائه للصباحى لمشاهدة اللعبة وأن الأخير رفض قائلا، "الصباحى قالى أنا معمول أمامى بلوك ومش شايف اللعبة، هل أنت شايف حاجة، فرددت لا من خارج المنطقة ومفيهاش ركلة جزاء وكمل اللعب".

واستقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على استبعاد صبحى العمراوى حكم الفيديو فى مباراة الزمالك وانبى أمس بمسابقة الدورى العام لكرة القدم، والتى انتهت بفوز الأبيض 2-1، بسبب عدم استدعائه للحكم الساحة محمد الصباحي، لمراجعة لعبة ضربة الجزاء غير المحتسبة لصالح انبى، رغم الخطأ الذى ارتكبه إمام عاشور لاعب الزمالك وأوضحت الكاميرات صحة ركلة الجزاء التى لم يتم احتسابها.

واستبعدت لجنة الحكام بالجبلاية الحكم صبحى العمراوى من إدارة مباريات مسابقة الدورى العام لمدة شهر، بعد تقديره الخاطئ للعبة وعدم التعاون مع حكم الساحة للتأكد من اللعبة.

من جانبه، قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبي، إن فريقه كان يستحق ركلة جزاء لم تحتسب أمام الزمالك، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس السبت، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى وانتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف.

وأكد عبد الناصر محمد فى تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" أنه سيتواصل مع لجنة الحكام بعدما تعرض فريقه للظلم التحكيمى فى مباراة الزمالك، حسب وصفه، متابعا:"لنا ركلة جزاء صحيحة، ولكن لن أعقب على التحكيم وسأتواصل مع لجنة الحكام مباشرةً، لأننا شعرنا بالظلم".

تابع مدير الكرة بفريق إنبي: "دار حديث خلال المباراة مع محمد الصباحى الذى لم يذهب ليتحقق من ركلة الجزاء، وهناك أمور كما قلت حدثت فى الملعب لن أستطيع قولها على الهواء كم أن الحكم ظلمنا بشكل كبير وتم إهدار حقنا وسنقوم بشكوى الصباحى إلى اتحاد الكرة وواثقون فى نزاهة اللجنة الثلاثية".

وتحدث عن سبب مشادة حلمى طولان مع مدحت عبد الهادى مدرب الزمالك قائلا: "كان لدينا لاعب أصيب، ولم يُخرِج لاعبى الزمالك الكرة، ونتج عن ذلك هجمة علينا وتدارك الأمر محمود جاد حارس مرمى إنبي، وحدثت مشادة خارج الملعب وتم حل الأزمة قبل دخول غرفة الملابس، عبد الهادى اعتذر إلى طولان فى الملعب، وهو بمثابة والده".

واختتم: "أدينا مباراة جيدة وأكثر مباراة وصلنا فيها للمرمى كانت مباراة اليوم، وسنحاول تصحيح الأخطاء الفترة المقبلة لأن هذا الموسم هو الأقوى منذ 10 سنوات".