استقبال خاص من محمد الشناوي لـ والتر بواليا فى غرفة ملابس الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد الشناوى، حارس مرمى فريق الكرة بالنادى الأهلى، على استقبال اللاعب والتر بواليا، الوافد الجديد فى الفريق، والقادم من نادى الجونة، حيث قام الشناوى باستقبال اللاعب الكونغولى بالأحضان، وتعانقا فى غرفة الملابس الخاصة باللاعبين .
و ظهر والتر بواليا، مهاجم الأهلى الجديد، فى استاد مختار التتش لأول مرة بعد انضمامه للأهلى قادما من الجونة لمدة أربع سنوات بدأت من يناير الجارى. ومن المقرر أن ينتظم اللاعب فى تدريب الفريق الجماعى غدا الاثنين حيث يؤدى اللاعبون تدريبات استشفائية.
تتحمّل خزينة النادى الأهلى مليونا و500 ألف دولار مقابل ضم الكونغولى والتر بواليا مهاجم الجونة 4 مواسم واتفق الأهلى مع الجونة على سداد 500 ألف دولار دُفعة واحدة على أن يتم تسديد المليون دولار المُتبقية على مدار سنة، وبذلك تتحمل خزينة الأهلى ما يقرب من 22 مليون جنيه مصرى سيتم دفعهم للنادى الساحلى بخلاف ما سيحصل عليه المهاجم الكونغولى خلال الأربعة مواسم ويقترب من مليونى و500 ألف دولار أى ما يقرب من 38 مليون جنيه مصرى ليصل إجمالى الصفقة تقريباً لـ60 مليون جنيه مصري.
خضع الكونغولى والتر بواليا مهاجم الأهلى الجديد لمسحة طبية برفقة زملائه بالفريق ظهر اليوم، الأحد، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى مسحة طبية اليوم استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر فى إياب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.
وأجرى بواليا المسحة الطبية للاطمئنان عليه قبل الإنتظام فى تدريب الأهلى غدا، الاثنين، وظهر والتر بواليا فى استاد مختار التتش لأول مرة بعد انضمامه للأهلى قادما من الجونة لمدة أربع سنوات بدأت من يناير الجاري.
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