شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، منذ قليل، تأجيل منافسات بطولة شمال أفريقيا التى كان مقررا إقامتها بالقاهرة، وبالتحديد فى سفح الأهرامات فى الفترة من 12 على 14 فبراير المقبل.

وجاء قرار التأجيل بسبب تفشى فيروس كورونا، وتسببه فى توقف خطوط الطيران فى عدة دول وهى تونس والجزائر، وليبيا، وبالتوافق مع الاتحاد . ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد عند الاتفاق عليه، مع الاتحاد مع الإتحاد الأفريقى.

ونشر الاتحاد المصرى للكاراتيه بيانا رسميا لإعلان أسباب تأجيل البطولة، والتى كان مقرراً إقامتها الشهر المقبل، حيث كان مقرراا إقامة بطولة الكبار والناشئين فى سفح الأهرامات، بينما تقام بطولة زون وان بنادى الاتحاد السكندرى، وقام محمد الدهراوى ومعه عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بزيارة تفقدية للهيئات الرياضة بالإسكندرية، منها النادى الأولمبى، ومركز شباب سموحة، وكذلك نادى الاتحاد السكندرى خلال الفترة الماضية، للإطمئنان على إجراءات و تفاصيل استضافة البطولة و الصالات، إلا أن تفشى الكورونا أدى إلى التاجيل فى النهاية .

وكان الاتحاد المصرى للكاراتيه تلقى موافقة وزارة الشباب والرياضة على استضافة البطولة مع الاستعداد لها بالشكل الذى يليق باسم مصر و البطولات التى تنظمها فى مختلف الألعاب .