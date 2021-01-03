شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. حبيبة محمد لاعبة اليد: هوايتي التصوير ونفسى أكون مصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "حبيبة محمد" لاعبة كرة اليد فى نادى الطيران، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟التصوير.





ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

باستا وايت صوص وبان كوك.





حبيبة محمد حبيبة محمد حبيبة محمد

من نجمك المفضل؟أمير كرارة.





من مطربك المفضل؟عمرو دياب





لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟

مصورة.





لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

آه ممكن على حسب الموقف.

لا مش شرط.