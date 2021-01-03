شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يدرس مباريات الإنتاج الحربى قبل مواجهة الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة، بقيادة أحمد سامى، على دراسة مباريات فريق الإنتاج الحربى للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذى يلاقيه الخميس المقبل من الدورى العام، وذلك فى ظل قوة منافسات الدورى هذا الموسم.

وأغلق الجهاز الفنى لسموحة صفحة مباراة سيراميكا التى أقيمت فى الجولة الماضية لمسابقة الدورى العام وانتهت بالتعادل السلبى بين الطرفين، رغم سيطرة الموج الأزرق على مجريات الأمور طوال اللقاء وأضاع لاعبو سموحة العديد من الفرص السهلة بسبب رعونة مهاجمه محمد طلعت وعدم توفيق عبد الكبير الوادى ورفيق كابو فى أغلب الفرص التى أتيحت لهم طوال المباراة.

ويعود فريق سموحه اليوم لاستئناف تدريباته اليومية على ملعب النادى فى تمام السادسة من مساء اليوم دون الحصول على راحة ،هذا ويخضع حسام حسن مهاجم الفريق للكشف الطبى خلال تدريبات اليوم لتحديد مدى استجابته للعلاج الذى خصع له خلال الأيام الماضية، ومدى إمكانية مشاركته فى مباراة الفريق القادمة أمام الانتاج الحربى.

ويستعيد سموحة لاعبه الدولى على غزال خلال المباراة القادمة عقب شفائه من الإصابة بفيروس كورونا وتم وضع برنامج تأهيلى من أجل رفع معدل لياقته البدنية بسبب غيابه من مباريات الفريق الماضية.

ويسعى أحمد سامى المدير الفنى للفريق إلى حل أزمة العقم التهديفى التى صاحبت اللاعبين خلال مباريات الجولات الماضية فى الدورى وعدم قدرة اللاعبين على ترجمة الفرص المتاحة لهم إلى أهداف مما تسبب فى تعادل الفريق فى 3 مواجهات والفوز فى جولة وخسارة وحيدة ويحتل الفريق حاليا المركز التاسع برصيد 6 نقاط .