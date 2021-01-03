شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا يجري مسحة طبية قبل الانتظام في تدريب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمسحة طبية رفقة زملائه بالفريق ظهر اليوم الأحد.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم؛ استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.
وأجرى بواليا المسحة الطبية؛ للاطمئنان عليه قبل الانتظام في تدريب الأهلي غدا الاثنين.
وظهر والتر بواليا في استاد مختار التتش لأول مرة بعد انضمامه للأهلي قادما من الجونة لمدة أربع سنوات بدأت من يناير الجاري
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