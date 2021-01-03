شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل نادي الزمالك 7 فبراير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة القضاء الاداري، جلسة 7 فبراير المقبل للحكم في الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وكل من أحمد عادل عبدالفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك السابقين، والذى يطالب بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وطلب الطعن أيضًا إلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم القاضي أحمد بكري محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف باستئناف القاهرة، والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة الاستئناف باستئناف القاهرة، والمحام العام الأول، محمد سيد عطية على أحمد، المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

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