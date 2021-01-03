شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية قبل مواجهة الإياب أمام سونيديب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الجهاز الفني والطبي والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ولاعبو الفريق أجروا مسحة طبية اليوم، الأحد؛ استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.
وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على بطل النيجر في لقاء الذهاب بالعاصمة نيامي بهدف دون رد أحرزه المالي أليو ديانج.
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