شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ لـ«بواليا»: اللعب للأهلي مسئولية كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بـمهاجم الأهلي الجديد «والتر بواليا» قائلا له: «أنت في بيتك وجميع اللاعبين والجهاز الفني أشقاؤك وضمن عائلتك، سيساعدك الجميع، وأثق أنك ستتأقلم سريعا معنا؛ لتقدم كل ما لديك من قدرات خاصة، وانضمامك لنا يعني أننا نثق كثيرا في إمكاناتك».

وأضاف عبدالحفيظ موجها حديثه لـ«بواليا»: «اللعب للأهلي مسئولية كبيرة داخل وخارج الملعب تتطلب منك التركيز والاجتهاد، وأن تكون على قدر ثقة النادي والجماهير، خاصة أن الأهلي له مكانته المرموقة في مصر والوطن العربي وإفريقيا».

وأكد مدير الكرة بالأهلي لـ«بواليا» أن الأهلي يسير وفق نظام محدد الكل ملتزم به ولا يسمح بالخروج عنه، في إطار علاقة محترمة تربط الجميع.