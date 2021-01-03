شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا يظهر في «التتش» للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر والتر بواليا، مهاجم الأهلي الجديد، في استاد مختار التتش لأول مرة بعد انضمامه للأهلي. وانضم بواليا للأهلي قادما من الجونة لمدة أربع سنوات بدأت من يناير الجاري. ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريب الفريق الجماعي غدا الاثنين حيث يؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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