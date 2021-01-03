شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: نقص خبرة مسئول الفار لا تسمح له باستدعاء حكم الساحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الحكم الدولى السابق سمير محمود عثمان أن أزمات الفار فى الفترة الأخيرة ترجع لعدة نقاط، وقال سمير عثمان لليوم السابع إن السبب الأول هو عدم تركيز بعض حكام الفار فى المباريات.

وأشار عثمان إلى أن نقص خبرات حكم الفيديو، حيث يكون أقل خبرة من حكم الساحة، وهذا خطأ، لأنه يجب أن يتمتع حكم الفار بالخبرات الكافية التي تسمح له باستدعاء حكم الساحة فى الكرات المشكوك فيها، لأن التردد فى ذلك يزيد الأزمات داخل الملعب، والمفترض أن يكون حكم الفار موازيا أو أكثر خبرة من حكم الساحة ما يسمح له باستدعاء الحكم فى المباراة.

وأضاف عثمان أنه من المفترض أن يحل الفار الأزمالت في الملعب، إلا أننا وجدناه يزيد والمشاكل، وفى النهاية أى حكم يعتمد على الفار سيفشل، لأن تلك التقنية عامل مساعد له وليست أساسية للاعتماد عليها، فحكم الفار اسمه "حكم فيديو مساعد"، وللأسف حكام الساحة يعتمدون على حكم الفيديو اعتمادا كاملا، وهذا خطأ، قائلا "اللى هيعتمد على الفار هيفشل".