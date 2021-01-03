شكرا لقرائتكم خبر عن الحمل والكورونا يهددان طاولة الزمالك واكتمال صفوف الأهلى فى نهائيات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم منافسات الأدوار النهائية لبطولة الجمهورية لتنس الطاولة سيدات ورجال، بصالة قناة السويس بالإسماعيلية، وتقام مباريات أدوار الـ 8 ونصف النهائى والنهائى، بحضور خالد الصالحى رئيس الاتحاد الأفريقى، ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى للعبة، بالإضافة إلى أعضاء مجلسل إدارة الاتحاد.

ويغيب عن سيدات طاولة الزمالك الثنائى فرح عبد العزيز لإصابتها بكورونا، وريم العراقى بسبب ظروف الحمل، وبالتالى يغيب عن الفريق القوة الضاربة له، التى كانت تنافس فى المباريات بالأدوار النهائية لأى بطولة، مقابل توافر عدد من اللاعبات المؤثرات فى فريق طاولة سيدات الأهلى، مثل مريم الهضيبى، ويسرا حلمى، وهنا جودة الطفلة المعجزة، بخلاف تواجد عدد من اللاعبات المتألقات فى فريق المعادى.

ومن المقرر أن تقام نهائيات بطولة الجمهورية بدءا من الساعة 5 مساء لتحديد المركزين الثالث والرابع على مستوى السيدات، والخامسة والنصف للرجال، ومن الساعة السادسة تبدأ تحديد المراكز الثالث و الرابع على مستوى الرجال، و السادسة و النصف لنهائى الرجال .