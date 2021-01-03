شكرا لقرائتكم خبر عن طارق محروس يتوقع وصول فراعنة اليد للمربع الذهبي فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع طارق محروس، المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى الحالى ومنتخب الشباب الحاصل على برونزية كأس العالم بإسبانيا 2019، وصول منتخب الفراعنة للمربع الذهبى فى بطولة العالم التى تستضيفها مصر 13 يناير الجارى.

وقال محروس فى تصريح لليوم السابع، إن صعوبة الإعداد أكثر المشاكل التي واجهت المنتخبات المشاركة بالكامل بسبب جائحة فيروس كورونا وليس منتخب مصر فقط، وأشار إلى أن منتخب مصر يمتلك قاعدة بدلاء جيدة من الشباب والناشئين الحاصلين على لقب كأس العالم بمقدونيا 2019 أيضا، وأنه يعتبر مباريات الدور الأول تسخين للوصول إلى أبعد مدى فى المونديال .

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطنى لكرة اليد مع اليابان فى مباراتين وديتين يومى 5 و7 يناير الجارى، ويتم الاتفاق حاليا مع منتخب البرازيل لخوض ودية ثالثة قبل انطلاق المونديال.

من جهته، أكد هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة لمونديال كرة اليد، أن اللجنة المنظمة تعمل على تجربة كل شىء فى المونديال بكل التفاصيل حتى لا تترك شيئا للظروف أو الصدفة خاصة الملاعب الجديدة.

وأشار نصر إلى أن اللجنة تخطط لأن تكون تجربتى اليابان المقرر لهما 5 و7 يناير على صالة ستاد القاهرة بروفة متكاملة حقيقية للتنظيم، بحضور جماهيرى مع تجربة المتطوعين وكل التفاصيل حتى تكون البروفة حية وواقعية لمباراة الافتتاح واختبار التنظيم ودخول وخروج الجماهير واستخدام مرافق الصالات وخلافه.

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال، برئاسة هشام نصر، على متابعة كل تفاصيل البطولة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يتابع بشكل يومى كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 عن إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءًا بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة إستاد القاهرة الدولى ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.