شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا يخضع لمسحة طبية مع لاعبى الأهلي استعدادا لمواجهة بطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع الكونغولى والتر بواليا مهاجم الأهلى الجديد لمسحة طبية برفقة زملائه بالفريق ظهر اليوم، الأحد، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى مسحة طبية اليوم استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر فى إياب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وأجرى بواليا المسحة الطبية للاطمئنان عليه قبل الإنتظام فى تدريب الأهلى غدا، الاثنين، وظهر والتر بواليا فى استاد مختار التتش لأول مرة بعد انضمامه للأهلى قادما من الجونة لمدة أربع سنوات بدأت من يناير الجاري.



والتر بواليا يجري مسحة

كما أجرى الجهاز الفني والطبي والإداري ولاعبو الفريق أجروا مسحة طبية اليوم، الأحد؛ استعدادًا لمواجهة سونيديب ، وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على بطل النيجر في لقاء الذهاب بالعاصمة نيامي بهدف دون رد أحرزه المالي أليو ديانج.