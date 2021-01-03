والتر بواليا يخضع لمسحة طبية مع لاعبى الأهلي استعدادا لمواجهة بطل النيجر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع الكونغولى والتر بواليا مهاجم الأهلى الجديد لمسحة طبية برفقة زملائه بالفريق ظهر اليوم، الأحد، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى مسحة طبية اليوم استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر فى إياب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.
وأجرى بواليا المسحة الطبية للاطمئنان عليه قبل الإنتظام فى تدريب الأهلى غدا، الاثنين، وظهر والتر بواليا فى استاد مختار التتش لأول مرة بعد انضمامه للأهلى قادما من الجونة لمدة أربع سنوات بدأت من يناير الجاري.
والتر بواليا يجري مسحة
كما أجرى الجهاز الفني والطبي والإداري ولاعبو الفريق أجروا مسحة طبية اليوم، الأحد؛ استعدادًا لمواجهة سونيديب ، وكان الأهلي قد تمكن من تحقيق الفوز على بطل النيجر في لقاء الذهاب بالعاصمة نيامي بهدف دون رد أحرزه المالي أليو ديانج.
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