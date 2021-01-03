شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يصل سلطنة عمان لتوقيع عقود تدريب فريق صحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل حمزة الجمل، نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، إلى سلطنة عمان لتوقيع عقود تدريب فريق صحار بالموسم الكروي (2020-2021) خلفا للمغربى عبد الرزاق خيري، وكان نادي صحار قد استغنى عن خدمات مدربه المغربى عبد الرزاق خيري بعد ثلاث جولات فقط حقق فيها انتصارا وحيدا مقابل تعادل وهزيمة.

وسبق لحمزة الجمل تدريب أندية النصر وظفار العمانى ويحظى بإعجاب المسئولين فى سلطنة عمان بعدما حقق نتائج متميزة هناك.

وفى وقت سابق، قال حمزة الجمل نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن اختيار البرازيلى هيرون ريكاردو لقيادة الدراويش فى هذه المرحلة لم يكن موفقا، وأضاف حمزة الجمل فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحكم رياضة عبر إذاعة الشباب والرياضة، "ريكاردو ليس الاختيار المناسب لتدريب الإسماعيلي في الوقت الحالي وكان يجب الاستعانة بمدرب وطني من أبناء الدراويش لقيادة الفريق في هذه المرحلة الصعبة".

وأضاف حمزة الجمل، "لا أتفهم سر جلوس عبد الرحمن مجدى وأحمد مدبولي علي مقاعد البدلاء في مباريات الإسماعيلي الأخيرة وعدم منحهم الفرصة كاملة لبداية المباريات رغم أنهم الأفضل حاليا فى صفوف الفريق وفى رأيى هذه جريمة فى حق الإسماعيلى".

وأكمل "وضع الإسماعيلي في جدول الدوري لا يليق بمكانة النادى وتاريخه العظيم فى الكرة المصرية وكنت أتمنى أن يستمر محمد حمص مع الدراويش فهو شخصية محبوبة من اللاعبين ومقنع بالنسبة لهم ولديه دور فنى ونفسى كبير مع الفريق".