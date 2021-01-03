شاهد أول صور لمهاجم الأهلي الجديد والتر بواليا فى ملعب التتش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أول صور للكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد الذى ظهر فى النادى اليوم لأول مرة بعد التعاقد معه رسمياً الخميس الماضى قادماً من الجونة لمدة أربع مواسم تبدأ من يناير الجاري.
ورحب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق بمهاجم الأهلى الجديد والتر بواليا قائلا له، "أنت فى بيتك وجميع اللاعبين والجهاز الفنى أشقاؤك وضمن عائلتك، سيساعدك الجميع، وأثق أنك ستتأقلم سريعا معنا؛ لتقدم كل ما لديك من قدرات خاصة، وانضمامك لنا يعنى أننا نثق كثيرا فى إمكاناتك».
وأضاف عبدالحفيظ موجها حديثه لـ«بواليا»، «اللعب للأهلى مسئولية كبيرة داخل وخارج الملعب تتطلب منك التركيز والاجتهاد، وأن تكون على قدر ثقة النادى والجماهير، خاصة أن الأهلى له مكانته المرموقة فى مصر والوطن العربى وأفريقيا»، وأكد مدير الكرة بالأهلى لـ بواليا أن الأهلى يسير وفق نظام محدد الكل ملتزم به ولا يسمح بالخروج عنه، فى إطار علاقة محترمة تربط الجميع.
بواليا في التتش
بواليا في ملعب التتش
بواليا مع مدير الكرة
مهاجم الاهلي الجديد بواليا في التتش
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