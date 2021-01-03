شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صور لمهاجم الأهلي الجديد والتر بواليا فى ملعب التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أول صور للكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد الذى ظهر فى النادى اليوم لأول مرة بعد التعاقد معه رسمياً الخميس الماضى قادماً من الجونة لمدة أربع مواسم تبدأ من يناير الجاري.

ورحب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق بمهاجم الأهلى الجديد والتر بواليا قائلا له، "أنت فى بيتك وجميع اللاعبين والجهاز الفنى أشقاؤك وضمن عائلتك، سيساعدك الجميع، وأثق أنك ستتأقلم سريعا معنا؛ لتقدم كل ما لديك من قدرات خاصة، وانضمامك لنا يعنى أننا نثق كثيرا فى إمكاناتك».

وأضاف عبدالحفيظ موجها حديثه لـ«بواليا»، «اللعب للأهلى مسئولية كبيرة داخل وخارج الملعب تتطلب منك التركيز والاجتهاد، وأن تكون على قدر ثقة النادى والجماهير، خاصة أن الأهلى له مكانته المرموقة فى مصر والوطن العربى وأفريقيا»، وأكد مدير الكرة بالأهلى لـ بواليا أن الأهلى يسير وفق نظام محدد الكل ملتزم به ولا يسمح بالخروج عنه، فى إطار علاقة محترمة تربط الجميع.



بواليا في التتش



بواليا في ملعب التتش



بواليا مع مدير الكرة