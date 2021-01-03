شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس الدولى لليد فى استقبال منتخب اليابان للمونديال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، بعثة منتخب اليابان فى مطار القاهرة للمشاركة بمنافسات بطولة العالم لكرة اليد والتى تنطلق 13 من الشهر الجارىن وذلك وسط تطبيق صارم لكافة الإجراءات الطبية والضوابط الاحترازية الموضوعة ضمن خطة تأمين تنفيذ فعاليات ومنافسات بطولة العالم لكرة اليد .

وشهدت إجراءات وصول منتخب اليابان تطبيق كافة الإجراءات الخاصة بالفقاعة بدء من محطة الوصول فى مطار القاهرة وركوب الحافلات الخاصة بالفريق للانتقال إلى أماكن الإقامة دون الاختلاط نهائياً.

ووصل منتخب اليابان باكراً عن باقى المنتخبات ليقيم في القاهرة طول الفترة المقبلة قبيل انطلاق المنافسات وذلك لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب المصري ضمن الاستعدادات الخاصة بالمنتخبين لخوض المنافسات ، ومن المقرر أن يصل منتخب البرازيل أيضاً خلال الأيام المقبلة لخوض مباراتين وديتين أيضاً مع المنتخب المصرى.

من جهته أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه حريص على متابعة تطبيق كافة الإجراءات على كافة المراحل الخاصة بوصول الفرق وانتقالاتها بين أماكن الإقامة وصالات التدريب ومن ثم خوض المنافسات الرسمية بالصالات الرئيسية الخاصة بإستاد القاهرة والعاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر وبرج العرب، مشيراً إلى أول تطبيق للإجراءات اليوم مع منتخب اليابان كان نموذجياً ويؤكد على تكاتف جميع الأطراف والجهات المعنية وحرصهم على خروج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة مصر العالمية ومن تلك الجهات كافة القطاعات الخاصة بمطار القاهرة الدولى وممثلي وزارة الصحة المصرية فضلاً عن الجاهزية الكاملة الخاصة بالبطولة من نواحى الانتقالات والصالات وأماكن الإقامة

وفد الوزارة و حسن مصطفى فى المطار



اتوبييس الوفج



وزير الرياضة فى المطار



وزير الرياضة



الطائرة لحظة الوصول



انتظار الوصول



اتوبيس اللاعبين