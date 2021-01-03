شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليابان لكرة اليد يصل القاهرة.. ووزير الرياضة يستقبل بالمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، منتخب اليابان لكرة اليد على الطائرة الإماراتية، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر اقامتها من 13 وحتى 31 يناير الجاري .

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على استقبال بعثة المنتخب الياباني فور وصولهم بأرض المهبط بالمطار، بحضور المحاسب مجدي إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي .

وخصصت سلطات مطار القاهرة الدولي صالة 4 بالمطار، لانهاء إجراءات وصول المنتخبات المشاركة في البطولة وكذلك الضيوف المشاركين، في الحدث العالمي الذي تستضيفه القاهرة في ظل ظروف استثنائية من انتشار جائحة كورونا الوبائية، وتم تخصيص أوتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم، حيث سيتم تنظيم دخول هذه الأتوبيسات من باب 35، لإحضار اللاعبين من على الطائرة ونقلهم من داخل المهبط إلى صالة 4 المخصصة لرحلات الطيران الخاص واستقبال البعثات المشاركة في البطولة، لإنهاء كافة إجراءات وصولهم والأمتعة الخاصة بهم.