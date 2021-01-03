شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يستعيد «غزال» قبل مواجهة الانتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعكف الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى، على دراسة مباريات فريق الإنتاج الحربى الأخيرة، لتحديد نقاط القوة والضعف للمنافس استعدادا للمباراة التي ستجمعهما الخميس المقبل.

وأغلق الجهاز الفنى لسموحة صفحة مباراة سيراميكا التى أقيمت فى الجولة الماضية لمسابقة الدوري العام وانتهت بالتعادل السلبى .

وواصل الفريق تدريباته اليوميه على ملعب النادى دون الحصول على راحة ، وخضع حسام حسن مهاجم الفريق للكشف الطبى خلال تدريبات اليوم لتحديد مدى استجابته للعلاج الذى خصع له خلال الأيام الماضية ، ومدى امكانيه مشاركته فى مباراة الفريق القادمة أمام الانتاج الحربى.

ويستعيد سموحه لاعبه الدولى على غزال خلال المباراة القادمة عقب شفائه من الإصابة بفيروس كورونا وتم وضع برنامج تأهيلى من أجل رفع معدل لياقته البدنية بسبب غيابه من مباريات الفريق الماضية.

ويسعى أحمد سامى المدير الفنى للفريق إلى حل عن أزمة العقم التهديفى التى صاحبت اللاعبين خلال مباريات الجولات الماضية فى الدورى وعدم قدرة اللاعبين على ترجمه الفرص المتاحه لهم إلى أهداف مما تسبب فى تعادل الفريق فى 3 مواجهات والفوز فى جولة وخسارة وحيده ويتحل الفريق حاليا المركز التاسع برصيد 6 نقاط.