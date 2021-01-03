شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة ومرح في «عالم فيراري ووارنر براذرز» بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعِد كل من «عالم فيراري» و«عالم وارنر براذرز» في أبوظبي الضيوف والسياح بمضاعفة المرح مع انطلاقة العام 2021، حيث توفر المدينتان الترفيهيتان الفرصة لقضاء يومين مختلفين للاستمتاع بأفضل التجارب الترفيهية المميزة مقابل 310 دراهم فقط، وذلك خلال الفترة من 4 يناير ولغاية 20 فبراير 2021.

وتضم «عالم فيراري أبوظبي» مجموعة متنوعة من الألعاب والمرافق الترفيهية التي توفر للضيوف من جميع الأعمار تجربة ترفيهية متكاملة مملوءة بالفرح والمغامرات.

ويمكن للضيوف الصغار زيارة «منطقة العائلة» التي تضم نسخاً عصرية مصغرة من أبرز الألعاب التي تحتضنها المدينة الترفيهية، كما يمكن للضيوف قضاء أروع الأوقات مع الخيارات الترفيهية المتنوعة التي تشمل 43 لعبة ومرفقاً ترفيهياً فريداً.

كما تتيح «عالم وارنر براذرز أبوظبي» لضيوفها فرصة الاستمتاع بالتجارب الترفيهية والتفاعلية المميزة التي تتوفر من خلال 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً بالإضافة إلى العروض الترفيهية الحية التي تضمن للأصدقاء والعائلات أوقات ترفيهية لا تنسى.