شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء يهزم القاسم وأربيل يفرض التعادل على النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - زيدان الربيعي

عاد فريق الزوراء إلى سكة الانتصارات إثر فوزه على مضيفه القاسم بهدفين مقابل لا شيء سجلهما اللاعبان مهند عبد الرحيم وعلاء الزهرة في الدقيقتين 64 و80 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الكفل بمحافظة بابل بختام مباريات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وفاز فريق الشرطة على ضيفه الميناء 4-2 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد، سجل أهداف الشرطة اللاعبون محمد قاسم وسعد عبد الأمير ومراد محمد وأمجد عطوان من ركلة جزاء في الدقائق 2 و4 و33 و69، بينما سجل هدفي الميناء المحترف امباي وحسين يونس في الدقيقتين 60 و92.

وفرض أربيل التعادل على مضيفه النفط بهدف واحد لكل منهما في المباراة، التي احتضنها ملعب «الساحر أحمد راضي» في بغداد، تقدم النفط بهدف سجله اللاعب أحمد سرتيب في الدقيقة 55، بينما أدرك التعادل لأربيل اللاعب أكرم هاشم في الدقيقة 86، في حين انتهت مباراة أمانة بغداد مع ضيفه زاخو، بالتعادل من دون أهداف.

كما انتهت مباراة الديوانية مع ضيفه الصناعات الكهربائية بالتعادل 2-2، سجل للديوانية اللاعبان سيف ظاهر وفلاح عبد الكريم، بينما سجل هدفي الصناعات اللاعبان أسعد عبد الله وأنس مالك.