شكرا لقرائتكم خبر عن كاتانيتش يختار 24 لاعباً لمواجهة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

اختار السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، 24 لاعباً لتمثيل «أسود الرافدين» أمام منتخب الإمارات في المباراة الودية التي ستقام بينهما في دبي يوم 2 يناير الجاري، ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

واللاعبون الـ 24 الذين اختارهم كاتانيتش هم جلال حسن، ومحمد حميد، وفهد طالب لحراسة المرمى وعلاء مهاوي، ومصطفى محمد جبر، وعلي عدنان، وضرغام إسماعيل، وحسن رائد، وريبين وسولاقا، وميثم جبار، وأحمد إبراهيم، وفيصل جاسم لخط الدفاع، وأمجد عطوان، وصفاء هادي، وإبراهيم بايش، ومازن فياض، وشريف عبد الكاظم، ومحمد قاسم، وسجاد جاسم، وحسين علي، وشيركو كريم لخط الوسط، علاء الزهرة، وأيمن حسين، ومحمود خليل لخط الهجوم.

ومن المقرر أن يسافر المنتخب العراقي، يوم الخميس المقبل إلى دبي لخوض المباراة.