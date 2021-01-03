شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا ربما يمدد مسيرته في عالم التدريب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بيب جوارديولا إنه استفاد كثيراً من تجاربه السابقة في عالم التدريب وهو ما كان له تأثير إيجابي على مهمته الحالية على رأس الجهاز الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، وإنه ربما يمدد مسيرته في هذا المجال لمدة أطول مما توقع نتيجة لذلك.

وتحول جوارديولا وهو إسباني إلى مجال التدريب في 2008 وأمضى أطول فترة مع سيتي وهي خمسة أعوام خلال هذه المسيرة.

وتولى لاعب الوسط السابق تدريب فريقه السابق برشلونة ما بين 2008 و2012 ثم درب بايرن ميونيخ الألماني لمدة ثلاثة أعوام قبل أن يقود سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين وبثلاثة ألقاب في كأس الرابطة وبلقب في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد توليه المهمة في 2016.

وعبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت قال جوارديولا الذي مدد تعاقده مع فريقه الحالي لمدة عامين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي «بالطبع أنا في وضع أفضل الآن. بالتأكيد الخبرة لها تأثير إيجابي خاصة بالنسبة لي وفي طريقة تعاملي مع عملي».

وأضاف جوارديولا «في الماضي كنت أفكر في الاعتزال قريباً الآن ربما أفكر في تمديد مسيرتي».

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 26 نقطة من 14 مباراة متخلفاً بسبع نقاط عن ليفربول المتصدر الذي لعب 16 مباراة.