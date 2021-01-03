بسبب الأخطاء التحكيمية.. اتحاد الكرة يستبعد حكم الفار فى لقاء الزمالك وإنبي من إدارة مباريات الدوري

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، على استبعاد صبحى العمراوى حكم الفيديو فى مباراة الزمالك وإنبي أمس بمسابقة الدورى العام لكرة القدم، والتى انتهت بفوز الأبيض 2-1، بسبب عدم استدعائه للحكم الساحة محمد الصباحي، لمراجعة لعبة ضربة الجزاء غير المحتسبة لصالح إنبى، رغم الخطأ الذى ارتكبه إمام عاشور لاعب الزمالك وأوضحت الكاميرات صحة ركلة الجزاء التى لم يتم احتسابها.

واستبعدت لجنة الحكام بالجبلاية الحكم صبحى العمراوى من إدارة مباريات مسابقة الدورى العام لمدة شهر، بعد تقديره الخاطئ للعبة وعدم التعاون مع حكم الساحة للتأكد من اللعبة.

من جانبه، قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبي، إن فريقه كان يستحق ركلة جزاء لم تحتسب أمام الزمالك، في المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس السبت، على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري وانتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف.

وأكد عبد الناصر محمد، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس"، أنه سيتواصل مع لجنة الحكام بعدما تعرض فريقه للظلم التحكيمي في مباراة الزمالك، حسب وصفه، متابعا:"لنا ركلة جزاء صحيحة، ولكن لن أعقب على التحكيم وسأتواصل مع لجنة الحكام مباشرةً، لأننا شعرنا بالظلم".

وتابع مدير الكرة بفريق إنبي: "دار حديث خلال المباراة مع محمد الصباحي الذي لم يذهب ليتحقق من ركلة الجزاء، وهناك أمور كما قلت حدثت في الملعب لن أستطيع قولها على الهواء كم أن الحكم ظلمنا بشكل كبير وتم إهدار حقنا وسنقوم بشكوى الصباحي إلى اتحاد الكرة وواثقون في نزاهة اللجنة الثلاثية".

وتحدث عن سبب مشادة حلمي طولان مع مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك قائلا: "كان لدينا لاعب أصيب، ولم يُخرِج لاعبي الزمالك الكرة، ونتج عن ذلك هجمة علينا وتدارك الأمر محمود جاد حارس مرمى إنبي، وحدثت مشادة خارج الملعب وتم حل الأزمة قبل دخول غرفة الملابس، عبد الهادي اعتذر إلى طولان في الملعب، وهو بمثابة والده".

واختتم: "أدينا مباراة جيدة وأكثر مباراة وصلنا فيها للمرمى كانت مباراة اليوم، وسنحاول تصحيح الأخطاء الفترة المقبلة لأن هذا الموسم هو الأقوى منذ 10 سنوات".