سيد عبد الحفيظ يرحب بـ والتر بواليا: اللعب للأهلي مسئولية كبيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمهاجم الأهلي الجديد والتر بواليا قائلا له، "أنت فى بيتك وجميع اللاعبين والجهاز الفنى أشقاؤك وضمن عائلتك، سيساعدك الجميع، وأثق أنك ستتأقلم سريعا معنا؛ لتقدم كل ما لديك من قدرات خاصة، وانضمامك لنا يعنى أننا نثق كثيرا فى إمكاناتك».
وأضاف عبدالحفيظ موجها حديثه لـ«بواليا»، «اللعب للأهلي مسئولية كبيرة داخل وخارج الملعب تتطلب منك التركيز والاجتهاد، وأن تكون على قدر ثقة النادى والجماهير، خاصة أن الأهلي له مكانته المرموقة فى مصر والوطن العربي وأفريقيا».
وأكد مدير الكرة بالأهلي لـ بواليا أن الأهلي يسير وفق نظام محدد الكل ملتزم به ولا يسمح بالخروج عنه، فى إطار علاقة محترمة تربط الجميع.
بواليا مع مدير الكرة
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