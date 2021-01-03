شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يرحب بـ والتر بواليا: اللعب للأهلي مسئولية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمهاجم الأهلي الجديد والتر بواليا قائلا له، "أنت فى بيتك وجميع اللاعبين والجهاز الفنى أشقاؤك وضمن عائلتك، سيساعدك الجميع، وأثق أنك ستتأقلم سريعا معنا؛ لتقدم كل ما لديك من قدرات خاصة، وانضمامك لنا يعنى أننا نثق كثيرا فى إمكاناتك».

وأضاف عبدالحفيظ موجها حديثه لـ«بواليا»، «اللعب للأهلي مسئولية كبيرة داخل وخارج الملعب تتطلب منك التركيز والاجتهاد، وأن تكون على قدر ثقة النادى والجماهير، خاصة أن الأهلي له مكانته المرموقة فى مصر والوطن العربي وأفريقيا».

وأكد مدير الكرة بالأهلي لـ بواليا أن الأهلي يسير وفق نظام محدد الكل ملتزم به ولا يسمح بالخروج عنه، فى إطار علاقة محترمة تربط الجميع.