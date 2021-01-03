شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يظهر.. 17 هدفاً فى حصاد الجولة الخامسة بالإيجيبشيان ليج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز فى نسخته رقم 62، بعد 9 مواجهات قوية ومثيرة انتهت منها 7 بالفوز مقابل تعادلين، وأسفرت عن تصدر الجونة لقمة المسابقة برصيد 11 نقطة، فيما حل الأهلى والزمالك فى المركز الثانى والثالث بعد تساويهما فى النقاط ولكن فارق الأهداف لصالح المارد الأحمر، ونستعرض فى السطور التالية حصاد هذه الجولة..

شهدت هذه الجولة تسجيل 17 هدفاً بعد انتهاء مباراتين بالتعادل السلبى، كما تم احتساب 4 ركلات جزاء بالجولة سجل منها أشرف بن شرقى للزمالك، وفخر الدين بن يوسف للإسماعيلي، ومعاذ الحناوى للإنتاج الحربي، وأحمد سمير لطلائع الجيش.

عاد رمضان صبحى لاعب بيراميدز للتهديف فى الدورى المصرى، بعد غياب طويل استمر لمدة 387 يومًا، حيث افتتح اللاعب سجل أهدافه مع فريقه السماوى، بهدف فى شباك الإنتاج الحربى، آخر هدف كان سجله رمضان صبحى فى الدورى، كان فى شباك وادى دجلة عندما كان لاعبًا فى فريق الأهلى، بالمباراة التى جمعتهما يوم 11 ديسمبر 2019 وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

حقق نادى بيراميدز الانتصار الثانى له فى الدورى الممتاز خلال الموسم الجاري، بعدما فاز بنتيجة 3-2 ضد الإنتاج الحربى، وسجل عبد الله السعيد أول أهداف اللقاء فى الدقيقة الـ18 بعدما تسلم الكرة من محمد حمدى زميله فى الفريق وراوغ وسط ثلاثة لاعبين وسجل هدفا جميلا، ويعد هذا هو الهدف الـ110 لعبد الله السعيد ليتخطى محمود الخطيب أسطورة الأهلى فى قائمة نادى الـ100.

أعلن النادى الأهلي ضم والتر بواليا المهاجم الزامبى للجونة بشكل رسمي، صاحب الـ25 عاما شارك فى 5 مباريات مع الجونة فى الدورى هذا الموسم. سجل خلالها ثلاثة أهداف، بشكل عام، سجل والتر بواليا 16 هدفا فى 35 مباراة شارك بهم بقميص الجونة، بجانب صناعة هدفين.

ظهرت الأهداف القاتلة فى هذه الجولة من خلال هدفى رمضان صبحى وتراورى فى الدقائق 92 و 96 ليخطفان لبيراميدز فوزا مثيرا على الإنتاج 3-2، كما سجل روماريو لاعب الاتحاد هدف فوز زعيم الثغر على الطلائع فى الدقيقة 90 .

وسجل اللاعبون الأجانب 8 أهداف فى هذه الجولة عن طريق فخر الدين بن يوسف، وايريك تراورى وجوزيف نجويم وأشرف بن شرقى وروماريو ورزاق سيسيه وسيف الدين الجزيرى ولويس هينستروزا.

اهداف الجولة الخامسة للدوري

الاسماعيلى 2-0 أسوان

الجونة 1-0 المقاصة

المقاولون العرب 2-0 البنك الاهلى

المصرى البورسعيدى 1-0 غزل المحلة

بيراميدز 3-2 الإنتاج الحربى

الاهلى 0-0 وادى دجلة

سموحة 0-0 سيراميكا

الاتحاد السكندرى 2-1 طلائع الجيش

الزمالك 2-1 انبى