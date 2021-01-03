شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس يكشف أسباب أزمات الفار: الإهمال ونقص الخبرة وغياب العقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ناصر عباس الحكم الدولى السابق عن أسباب الجدل الثائر حول تقنية الفار وأسباب الأزمة الدائرة بين الأندية وبعض الحكام بسبب الخلاف على بعض القرارات التى يتم اتخاذها فى المباريات.

وقال ناصر عباس، إن أهم أسباب الجدل حول الفار يرجع لعدم تدريب الحكام جيدا، حيث يحتاجون المزيد من التدريب على الفيديو تيست، والمرتبطة بحكم الساحة، والأوفسايد تيست الخاصة بالحكم المساعد، خاصة أن بعض الحكام يفتقد التدريب على الحالات التى تواجهه فى المباريات خلال تطبيق الفار .

وأضاف عباس أن من أسباب الخلاف على الفار قصور بعض الحكام، فبعضهم غير مهتم، وليس لديه يقظة، وبالتالى تزيد أخطاؤه ويكون مهملا فيها مثل نقص السرعة والتمركز الصحيح.

وأشار الحكم الدولى السابق إلى أن وظيفة الفار هى التدخل فى الحالات الواضحة التى لا يختلف عليها أحد، وبالتالى يكون الهدف منه تحقيق العدالة و توضيح الحالات الفائتة الظاهرة الواضحة.

وأكد عباس أن طرق إنهاء الخلاف والجدل حول الفار، وتجنب الأزمات يتلخص فى مزيد من التدريب والتحليل للقرارات الصحيحة وعمل مزيد من الاختبارات لمعرفة قدرة الحكم على التحليل والتفسير للحالات التى تواجهه، و التى ترجع إلى نقص الخبرة و عدم الالمام بالقانون.

واختتم ناصر عباس حديثه أن الأهم من ذلك تطبيق مبدأ الثواب و العقاب، فاى حكم يهمل فى اتخاذ القرار الصحيح لابد ان يكون هناك عقاب له .

كانت هناك أزمات قد وقعت فى عدة مباريات فى الفترة الأخيرة بسبب غياب التركيز من حكام الفار لقلة خبرتهم وهو ما دث فى مباراة الأهلى ودجلة وايضا الزمالك وإنبى .