شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط الزمالك لإفساد رحيل الونش للأهلي السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتمسك مسئولو نادى الزمالك باستمرار محمود حمدى الونش، مدافع الفريق، خلال الفترة المقبلة، بعد تلقيه عرضاً مغريا من نادى أهلى جدة السعودي للحصول على خدماته فى الميركاتو الشتوى المقبل، على سبيل الإعارة.

وتلقى نادى الزمالك عرضا رسميا من أهلى جدة السعودية لاستعارة محمود الونش، وفقا لتأكيدات وكيل أعمال اللاعب، ولكن يرفض النادى الأبيض رحيل اللاعب ويتمسك باستمراره.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك رفض مبدأ رحيل الونش بشكل نهائي، لكونه عنصراً أساسياً بالفريق الأبيض لا غنى عنه، وسيكون له دور كبير فى كافة البطولات التى يشارك فيها الفريق الأبيض سواء على الصعيد المحلى أو الخارجي.

وأكد المصدر عقد جلسة بين مسئولى الزمالك والونش خلال الفترة المقبلة لإقناعه بإغلاق ملف الرحيل بشكل نهائي، وعرض تعديل عقده الحالى بقيمة مالية أكبر تتناسب مع إمكانيته واحتياج الفريق له.

ويرتبط محمود الونش بعقد مع الزمالك حتى موسم 2023 وسيتم التفاوض مع اللاعب لزيادة قيمة عقده المالية وكذلك زيادة عدد السنوات المتبقية، لكن بعد حسم ملف التجديد للاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالى وعلى رأسهم التونسى فرجانى ساسي.