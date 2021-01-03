شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. مدافع الأهلي يكشف سر الإعتزال فى سن الـ29 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وكشف مشير حنفي، لاعب الأهلي السابق، عن سر رحيله عن القلعة الحمراء رغم أنه كان قادراً على العطاء لمدة سنوات طويلة أخرى، موضحاً أن السر في ذلك يعود إلى تعاقد الأهلي مع شادي محمد قائد الفريق السابق.

وأوضح مشير حنفي في تصريحات تلفزيونية سابقة، أنه شعر برغبة الأهلي في عدم تجديد عقده أثناء فترة لعبه بالفريق الأول لذلك قرر الاعتزال بعمر 29 عاما ، موضحاً أن تعاقد الأهلي مع شادي محمد للعب في الدفاع كان رسالة من الأهلي لعدم التجديد له فقرر الرحيل وهو في سن الـ29 عاماً.

وأكد مشير حنفي، أنه رفض الانتقال لأي ناد آخر بعد عدم التجديد بل أنه رفض عرضاً من الزمالك عن طريق حسام وأبراهيم حسن بعدما رحل التوءم عن الأهلي ورحل للزمالك.

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته قائلاً: قررت إنهاء مشواري مع الأهلي لرغبتي أن يكون المارد الأحمر هو آخر ناد لي مع كرة القدم مهما كانت العروض من أندية أخرى.