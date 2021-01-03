شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 15 مباراة جمعت مصر المقاصة والإسماعيلى قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُفتتح اليوم، الأحد، منافسات الجولة السابعة لبطولة الدورى الممتاز فى نسخته رقم 62، ويستضيف مصر المقاصة نظيره الإسماعيلى فى السابعة والنصف مساءً باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية، وتم تقديم موعد هذه المباراة لارتباط الدراويش بمواجهة الرجاء المغربى في إياب الدور قبل النهائي للبطولة العربية والمقرر لها 11 يناير الجارى بالمغرب.

ويدخل الفريق الفيومى مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الجونة بهدف دون رد في الجولة الخامسة للمسابقة فيما فاز الدراويش على أسوان بهدفين دون رد في نفس الجولة.



*تاريخ مواجهات المقاصة والاسماعيلى ويحتل مصر المقاصة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد أربعة نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وخسر ثلاثة مباريات وتعادل في لقاء وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف في المقابل يحتل الاسماعيلى المركز السادس برصيد ستة نقاط، بعد أن لعب خمسة مباريات فاز في لقاء وتعادل فى ثلاث مواجهات، وخسر لقاءً وحيدا، وسجل لاعبوه ستة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.*تاريخ مواجهات المقاصة والاسماعيلى تاريخيا يمكن تقسيم مواجهات الفريقين إلى جزأين، الأول استمر حتى نهاية موسم 2014/2015 حيث فشل المقاصة في تحقيق أي فوز في خمس مواجهات كاملة، وكانت أول أربع مواجهات قد انتهت جميعها بالتعادل، وفوز وحيد للدراويش على المقاصة فى المواجهة الخامسة بهدفين دون رد بالفيوم 2014/2015 سجلهما عمر الوحش وكينيث. والثانية بداية من موسم 2015/2016، ونجح خلالها أبناء الفيوم في تحقيق 4 انتصارات متتالية وفى الموسم قبل الماضي رد الإسماعيلي اعتباره وفاز ذهابا وإيابا، أولا خارج ملعبه 4/1، ثم بملعبه بهدفين مقابل هدف.

وفى العام الماضي، حقق الإسماعيلي فوزه الثالث على التوالي، بهدف دون رد سجله المدافع الغاني ريتشارد بافور، والتي أقيمت بإستاد الإسماعيلية، وتعادلا في الدور الثاني سلبيا

في المواجهات الـ15 الماضية كانت الكفة متعادلة تماماً، فاز الاسماعيلى فى 5 مباريات وفاز المقاصة فى 5 لقاءات ايضاً ، وتعادلا في 5 مباريات، سجل الاسماعيلى 21 هدفا مقابل 21 هدفا للفريق الفيومي أيضاً وانتهت مواجهة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بفوز الاسماعيلى بهدفين دون رد سجلهما محمد الشامى ومحمد هاشم فى اللقاء الذى أقيم بالجولة السابعة للمسابقة على ستاد الاسماعيلية فى 11 ديسمبر 2019. فيما انتهت مواجهة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم بالجولة 24 على ستاد المقاولون ، سجل رباعية المقاصة كل من فوافى وأحمد عبد العزيز وشيمس بيكلى ومحمد إبراهيم وسجل هدف الدراويش عبد الرحمن مجدى *كشف حساب إيهاب جلال أمام الإسماعيلى *كشف حساب إيهاب جلال أمام الإسماعيلى وسبق للإسماعيلى أن تواجه أمام الفرق التى دربها إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة فى 12 مواجهة حيث فاز فى مباراتين وتعادل 4 وخسر 6 مباريات، وله 18 هدفًا وعليه 25 هدفًا وحقق كلين شيت مباراة واحدة. واجه إيهاب جلال، فريق الإسماعيلى خلال قيادته لـ 5 أندية مختلفة وهم ” تليفونات بنى سويف ومصر المقاصة والزمالك وإنبى والمصرى ”

*ترتيب المقاصة والإسماعيلى فى جدول الدوري

*جلال يبحث عن استعادة الانتصارات والعيسوى فى بروفة قوية قبل مواجهة الرجاء

وطالب إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات ومحاولة تعديل نتائج الفريق المتذبذبة منذ بداية الموسم مشدداً على ضرورة التركيز الدفاعى لتلافى أهداف ساذجة سكنت الشباك بغرابة شديدة ، في المقابل تعد مباراة اليوم الظهور الاول لأبو طالب العيسوى مديراً فنياً للإسماعيلى خلفاً لمحمد وهبة الذى اعتذر عن استكمال المسيرة وطالب العيسوى لاعبيه بإستغلال المباراة لتكون بمثابة بروفة قوية قبل مواجهة بطل المغرب الحاسمة بغية تحقيق الفوز الثانى على التوالي محلياً لإكتساب دفعة معنوية هائلة قبل موقعة البطولة العربية.



*التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الاسماعيلى

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الإسماعيلى مكونا من :"محمود حمدي ، أسامة العزب وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي ، رجب عمران وعماد فتحي وخالد أوتشو وهشام محمد ، باولن فوافي وشميلس بيكلى".

*التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الاسماعيلى

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام مصر المقاصة مكونا من: "محمد صبحى - محمود البدرى – مروان الصحراوى – محمد عمار – نادر رمضان - محمود دونجا – محمد عادل - محمد الشامى – ارى بابل – محمد صادق –فخر الدين بن يوسف".