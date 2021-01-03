شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف حقيقة إحالة سيد عبد الحفيظ للجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤولو اتحاد الكرة، عن حقيقة إحالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى للجنة الانضباط بعد اعتراضه بشكل لافت على الحكم الدولى أحمد الغندور فى مباراة الأهلى ودجلة التى أقيمت بالدورى مساء أمس الأول الجمعة على ستاد السلام وانتهت بالتعادل السلبى.

وأوضح مسئولو الجبلاية، أن تقرير الحكم أحمد الغندور تضمن حصول سيد عبد الحفيظ على الإنذار بسبب الاعتراض على قرارات التحكيم ، ولم يتضمن التقرير أى تجاوز من جانب عبد الحفيظ ضد الحكم أو لجنة الحكام، لذا تم منحه البطاقة الصفراء فقط، كما لم يتم تقديم مذكرة ضده للجنة الانضباط.

فى السياق ذاته، تجاهل الحكم الدولى أحمد الغندور، فى تقريره الذى سلمه لاتحاد الكرة واقعة المشادات بين لاعبى الأهلي ودجلة عقب المباراة التى جرت بينهما مساء أول أمس، وشهدت مباراة الأهلى ووادى دجلة مشادات عنيفة بين لاعبي الفريقين عقب المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضى، وانتهت بالتعادل السلبي، الأمر الذى أجبر نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني للغزلان على التدخل والذهاب إلى غرفة خلع ملابس نجوم الفريق الأحمر واحتواء الموقف.

وحاول أحد أفراد الجهاز الإداري للفريق الدجلاوي بعد نهاية المباراة الاحتكاك بلاعب الفريق الأحمر حسين الشحات، قبل أن يتم احتواء الأمر بين اللاعبين دون أى أزمات، ويدخل لاعبو الفريقين لغرفة خلع الملابس.

وكان الأهلي قد تعادل تعادل سلبيا مع دجلة فى المباراة التى جمعتها مساء، الجمعة، باستاد الأهلي بالسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز وقدم الأهلي عرضاً جيداً لكن دجلة، وتحديداً حارس مرماه محمد عبد المنصف، حالا دون ترجمة سيطرة الأهلي لفوز ليكتفي حامل اللقب بالتعادل السلبي بعدما سبق وحقق الفوز في أول ثلاث جولات أمام مصر المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدف وثلاثية نظيفة ورباعية نظيفة على التوالي.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ10 نقاط ويبقى فى المركز الثانى خلف الجونة صاحب القمة بـ11 نقطة، وإن كان الفريق الساحلي قد خاض خمس مباريات فيما يتوقف رصيد دجلة عند 5 نقاط من 4 مباريات ويحتل المركز التاسع.