شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت الإلكتروني فى المرحلة الثانية من انتخابات برلمان شباب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا لانتخابات برلمان شباب مصر بوزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، انطلاق ماراثون أول أيام عملية التصويت الإلكترونى بالمرحلة الثانية من انتخابات برلمان شباب مصر2020 تحت شعار «كن قياديا....كن مؤثرا»، وبدأ الناخبون فى التوافد طبقا للموعد المحدد لفتح اللجان الفرعية فى العاشرة صباحا ويستمر التصويت فيها حتى الخامسة مساء وعلى مدار اليوم وغدا الاثنين، مع السماح لآخر ناخب بالإدلاء بصوته.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة (القاهرة ، القليوبية، الدقهلية، المنوفية،الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء )

ويشارك فى الاستحقاق الانتخابى فى الجولة الثانية عدد (10740)شابا وشابة أعضاء برلمان بمراكز الشباب ،ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم والمسجلين فى الاستمارة الإلكترونية التى أطلقتها الوزارة خلال الفترة من سبتمبر حتى نهاية أكتوبر الماضي.

ويتنافس على المقاعد (298) مرشحا بواقع (144)مقدا للنظام الفردى و(154) مقعدا لنظام القوائم في( 57) دائرة إنتخابية داخل ( 110)مقر إنتخابى بمراكز الشباب .

وتشهد محافظة القاهرة التنافس بين 53 مرشحا فى 10 دوائر إنتخابية داخل 21 مقر انتخابى للحصولجط على 29 مقعدا ،وفى محافظة القليوبية التنافس بين 30 مرشحا فى 3 دوائر داخل 7 مقرات للحصول على 15 مقعد.

وتشهد محافظة الدقهلية التنافس بين 64 مرشحا فى 10 دوائر انتخابية داخل 19مقر للحصول على 33مقعدا،وفى محافظة المنوفية التنافس بين 53مرشحا فى 5دوائر إنتخابية داخل 7مقرات للحصول على 12 مقعدا.

وفى محافظة الغربية التنافس بين 61 مرشحا فى 5 دوائر إنتخابية داخل 10 مقرات للحصول على 19مقعدا ،فى محافظة كفرالشيخ التنافس بين 125مرشحا فى 4دوائر داخل 12 مقر للحصول على 68مقعد .

وتشهد محافظة الشرقية التنافس بين 73 مرشحا فى 8 دوائر انتخابية داخل 14 مقر إنتخابى للحصول على 45 مقعد ،وفى محافظة دمياط التنافس بين 13 مرشحا فى دائرتان داخل 2 مقر للحصول على عدد 8 مقاعد .

وفى محافظة بورسعيد التنافس بين 22مرشحا فى دائرتان داخل 5 مقرات للحصول على 11مقعد ،وفى محافظة الإسماعيلية التنافس بين 23 مرشحا فى 3 دوائر انتخابية داخل 3 مقرات للحصول على 9 مقاعد.

وتشهد محافظة السويس التنافس بين 12 مرشحا فى دائرة واحدة داخل مقر واحد للحصول على 6 مقاعد ،وفى محافظة شمال سيناء التنافس بين 54 مرشحا فى 3 دوائر انتخابية داخل 5 مقرات للحصول على 39 مقعدا ،وفى محافظة جنوب سيناء التنافس بين 18 مرشحا فى دائرة واحدة داخل 4 مقر إدارى للحصول على 4 مقاعد.

وشددت اللجنة العليا للانتخابات جميع المحافظات المشاركة بالماراثون الانتخابى على اتباع الإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى للحفاظ على سلامة المشاركين ،لن يسمح بدخول المقر الإنتخابى لمن يخالف ذلك، تيسيرا وتعزيز لمشاركة أعضاء برلمان الشباب فى كافة المحافظات حددت اللجنة العليا لجنة خاصة داخل مقرات مديريات الشباب والرياضة للمغتربين وأحقيتهم فى التصويت الإلكترونى .

وجدير بالذكر تجرى العملية الإنتخابية فى جميع المحافظات بنظاميها الفردى والقائمة حيث ان عدد مقاعد الفردى (270) مقعد بينما مقاعد القائمة( 298) مقعد وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوى الإعاقة والأقباط، الفصل التشريعى مكون من دورين انعقاد (عامان)،على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحدا،ووضعت اللجنة العليا الرموز الانتخابية ذات طابع خاص لمرشحى الفردى والقائمة، إختيار رموز الهوية الوطنية لمرشحى الفردى، رموز المشروعات القومية لمرشحى ال 5 قوائم (العاصمة الإدارية،مدينة العلمين الجديدة ،مدينة الجلالة، مدينة بشائر الخير مدينة الآثاث بدمياط) وذلك تعزيزا للهوية الوطنية ونشر الوعى بالمشروعات القومية ،تم توزيع المقاعد وفقا للكتلة التصويتية للمشاركين بكل محافظة بإجمالي(568)مقعدا .