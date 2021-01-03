شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض فرجاني ساسي للتجديد بعد انتهاء أزمة المستحقات القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال ملف التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك لم يحسم بشكل نهائي، بسبب كثرة الأزمات التى تحيط باللاعب خلال الفترة الحالية، فى ظل مطالبته بسداد مستحقاته القديمة، بشكل فورى وسريع، بخلاف انتهاء عقده الحالى مع النادى بنهاية الموسم المقبل، وبالتالى يجب توقيع عقود جديدة، خاصة أن اللاعب يحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير الجارى دون موافقة القلعة البيضاء.

وشهدت الأيام الماضية انتهاء أزمة المستحقات القديمة لفرجانى ساسى بشكل كبير، بعد صرف مسئولو نادى الزمالك قرابة 600 ألف دولار للاعب التونسي، من مستحقاته، لتهدأ الأوضاع نسبياً ويقطع النادى الأبيض نصف الطريق للحفاظ على اللاعب فى صفوفه وعدم رحيله بنهاية عقده.

وبعد انتهاء أزمة المستحقات يبدأ الزمالك مرحلة جديدة فى ملف فرجانى ساسي، وهى التفاوض حول تجديد عقده، وسبق وعقد مسئولو القلعة البيضاء عدة جلسات مع اللاعب للتفاوض حول قيمة عقده، وتم الاتفاق على خطوط عريضة ولا يبقى سوى حل الأزمة الكبرى التى تكمن فى توفير قيمة عقده تعاقد اللاعب وفقا لعقده الجديد، ولن يكون ذلك بالأمر السهل خاصة أن قيمة العقد ستتخطى المليون و 500 ألف يورو فى الموسم.

ويعقد مسئولو الزمالك جلسة مع فرجانى ساسى ووكيل أعماله، خلال الساعات القليلة القادمة، لوضع النقاط على الحروف فى ملف التجديد للاعب، والاتفاق على كافة الأمور الخاصة بعقده الجديد وكذلك كيفية صرف مستحقاته المالية.

إنبي ضد الزمالك بدون فرجاني ساسي

وغاب فرجاني ساسي عن مباراة إنبي ضد الزمالك التى اقيمت مساء السبت، بملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث أعلن الجهاز الفني عدم جاهزية اللاعب فنيا للتواجد فى المباراة، كما غاب لاعب الوسط التونسي عن مباراة فريقه أمام سموحة.