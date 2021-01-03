شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب عائلة السد العالى.. أصغر بنات الحضري ترقص على أنغام "لغبطيطا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عصام الحضرى، حارس مرمي نادى الأهلى والزمالك، ومنتخب مصر الأسبق، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، فيديو جديد لأصغر أبنائه "شيان" وهي ترقص بخفة دم علي أغنية عمر كمال وحسن شاكوش "لغبطيطا، وحظي الفيديو بعدد كبير من المشاهدات، كما حصد الفيديو عدد من التعليقات والإعجابات، فقال أحد المعلقين :" ربنا يبارك يا سدمصر العالي"، "بسم الله ماشاء الله ربنا يخليهالك يا كابتن".



ابنة الحضري

وعلى جانب آخر، كان عصام الحضري، قد كشف تفاصيل توليه رئاسة نادى "ليوا إف سي" الإماراتي، أحد أندية دورى القسم الثانى بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما أعلن السد العالى عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام" قائلاً، "أتشرف برئاسة نادى ليوا الإماراتى الدرجة الثانية مع بداية سنة جديدة مليئة بالإنجازات والنجاح 2021 كل عام وانتم بخير".



شيان الحضري



ابنة عصام الحضري ترقص على لغبطيطا

وقال الحضرى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه ليس شريكًا أو مالكًا لنادى "ليوا إف سي"، وإنما يتولى رئاسته من الناحية الإدارية فقط، ويقوم بمباشرة عمله مع النادى الإماراتى عن طريق الهاتف وخلال وجوده فى مصر، دون الإقامة فى الإمارات.

وأضاف حارس مصر السابق، أن مهمته مع نادى ليوا إف سى تتلخص فى إدارة شئون الفريق، وتوفير اللاعبين الذين يحتاجهم الجهاز الفنى، وكذلك ترتيب المعسكرات، ومتابعة متطلبات الجهاز الفنى، مؤكدًا أن كافة تلك الأمور يقوم بإدارتها خلال تواجده فى مصر، ومن المتوقع السفر على فترات للإمارات لمتابعة بعض الأعمال ولكن دون الإقامة هناك.