شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلية ومعمل و 8 غرف عزل فى فنادق إقامة منتخبات مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ممدوح الششتاوى، رئيس لجنة الإقامة والإعاشة ببطولة العالم لكرة اليد، عن تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها فى بطولة مونديال اليد، وسيحتوى كل فندق فى البطولة على شبه مستشفى قائم بذاته، من تجهيز معمل تحاليل وغرف للأشعة وصيدلية على أعلى مستوى وعيادة لجميع التخصصات، فى ظل فرض نظام الفقاعة الطبية "الحجر الصحى" بالبطولة.

وأكد الششتاوى وجود وفد من وزارة الصحة يشرف على الأطعمة والتغذية الخاصة بالمنتخبات المشاركة فى البطولة مع وجود ما يقارب من 5 إلى 8 غرف للعزل داخل كل فندق، وتم الاتفاق على اجراء مسحات لكل العاملين بالفنادق التى تستضيف المنتخبات كل 3 أيام .

وأضاف الششتاوى أن اللجنة المنظمة بالتنسيق مع اللجنة الطبية ووزارة الصحة راعت أعلى درجات الإجراءات الاحترازية، وأن نظام من "الباب للباب" المتبع فى البطولة يعتبر اختراعا مصريا يضمن توفير أعلى درجات العزل الصحى، وأشار إلى أن هذا فى ضوء حرص اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الحفاظ على سلامة المنتخبات و جميع العاملين بالبطولة فى نظام الفقاعة التى تطبق لأول مرة من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكان وفد الاتحاد الدولى قد أبدى انبهاره بكافة تفاصيل الإقامة فى الفنادق وكيفية تطبيق الإجراءات الإحترازية والصالات الخاصة ببطولة العالم لكرة اليد المقرر إقامتها فى مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021 .

وشدد الششتاوى على أن الدولة المصرية حريصة على تنظيم حدث يليق بمكانة مصر وعظمتها حيث أن البطولة تشهد اهتماما غير مسبوق من جميع أجهزة الدولة وتسعى اللجنة المنظمة للبطولة إلى خروج هذه النسخة بشكل مشرف وتكون مثلا يحتذى به على مستوى تنظيم البطولات فى العالم .

وتقام منافسات المونديال على 4 صالات والتى تضم كلا من الصالة الكبرى باستاد القاهرة وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وصالة برج العرب والصالة الجديدة بــ 6 أكتوبر .

وتعد هذه أول نسخة من بطولات العالم لليد والتى تضم 32 منتخبا بدلاً من 24 لأول مرة فى التاريخ، حيث تم تقسيم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات ،وكل مجموعة تضم 4 منتخبات .