شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال يتعافى من فيرس كورونا ويعود لدجلة فى مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافى محمد هلال لاعب فريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة من الإصابة بفيرس كورونا، والتى أدت لغيابه عن مواجهة فريقه أمام الأهلى التى جمعتهما مساء الجمعة الماضى على استاد الأهلى والسلام، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، ليحصد كل منهما نقطة واحدة فى صراع المنافسة على اللقب.

وخضع محمد هلال لمسحة جديدة جاءت سلبية، ليصبح جاهزًا للعودة لتدريبات فريقه الجماعية، لمواجهة إنبي، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد الأهلى والسلام.

وحرص نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفنى لدجلة، على متابعة مباراة الزمالك و انبي التى أقيمت أمس؛ للوقوف على نقاط الضعف والقوة لدى لاعبى فريق إنبى، لبدء وضع خطة المباراة بالمشاركة مع الجهاز المعاون للفريق الدجلاوى.

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل انبي هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ومتساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.