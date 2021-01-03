شكرا لقرائتكم خبر عن من الباب للباب.. تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنتخب اليابان لليد من سلم الطائرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد وصول منتخب اليابان لكرة اليد تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة من سلم الطائرة باستقبالهم بحافلة خاصة بالبطولة لتطبيق نظام من الباب للباب لمواجهة فيروس كورونا.

ويعد منتخب اليابان أول منتخب يصل القاهرة للمشاركة فى بطولة العالم التى تنطلق فى مصر 13 يناير الجارى.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطنى لكرة اليد مع اليابان فى مباراتين وديتين يومى 5 و7 يناير الجارى، ويتم الاتفاق حاليا مع منتخب البرازيل لخوض ودية ثالثة قبل انطلاق المونديال.

من جانبه، أكد هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لمونديال كرة اليد، أن اللجنة المنظمة تعمل على تجربة كل شىء فى المونديال بكل التفاصيل حتى لا تترك شيئا للظروف أو الصدفة خاصة الملاعب الجديدة.

وأشار نصر إلى أن اللجنة تخطط لأن تكون تجربتى اليابان المقرر لهما 5 و7 يناير على صالة ستاد القاهرة بروفة متكاملة حقيقية للتنظيم، بحضور جماهيرى مع تجربة المتطوعين وكل التفاصيل حتى تكون البروفة حية وواقعية لمباراة الافتتاح واختبار التنظيم ودخول وخروج الجماهير واستخدام مرافق الصالات وخلافه.

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال، برئاسة هشام نصر، على متابعة كل تفاصيل البطولة تحت إشراف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الذى يتابع بشكل يومى كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 عن إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءًا بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة إستاد القاهرة الدولى ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة.