شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الجزيرة في العناية المركزة بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل محمد الكردانى المدير الفني لفريق كرة السلة بنادى الجزيرة، العناية المركزة بعد مضاعفات الأعراض التي يعانى منها لإصابته بفيروس كورونا، والتي لم يتعرض لها وحده، بل معه 12 لاعب من فريق كرة السلة رجال بنادى الجزيرة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون والكردانى إلى مسحة آخرى خلال الساعات القليلة المقبلة، للوقوف على أخر مستجدات الحالة، فى ظل حرص مسئولي نادى الجزيرة على متابعة الحالة الصحية للكردانى والإطمئنان عليه، بعد دخوله غرفة العناية المركزة، بالإضافة إلى متابعتهم لحالة لاعبى الفريق المصابين أيضا، لحين تحول المسحة من إيجابية إلى سلبية.

وتعرض 12 لاعبا بفريق كرة السلة بنادى الجزيرة "رجال" للإصابة بفيروس كورونا، ومعهم محمد الكردانى المدير الفنى، بعد تأكد إيجابية العينة التى خضع لها لاعبو الفريق والجهاز الفني.

من جانبها قالت مروة مطر، مديرة النشاط الرياضى بنادى الجزيرة، إن الفريق خضع لمسحة كورونا وجاءت نتيجتها بتأكد إصابة 12 لاعبا والمدير الفنى، بينما هناك لاعبان فقط جاءت نتيجتهما سلبية.

وكان آخر ظهور لفريق سلة الجزيرة فى منافسات بطولة الدورى أمام الاتحاد السكندرى فى منافسات ربع نهائى البطولة وخسر المباراة، وودع المنافسات، بينما حقق الأهلى اللقب للمرة الخامسة ، بعد أن تغلب على الاتحاد السكندرى في نهائي المنافسات ، ويخطف اللقب من زعيم الثغر.