صورة.. صفقة الأهلي الجديدة في التتش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ظهر الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي الجديد، في استاد مختار التتش معقل النادي الأحمر لأول مرة بعد الإعلان عن الصفقة مه نهاية عام 2020.

وتعاقد الأهلي مع بواليا مهاجم الجونة لمدة أربع سنوات بدأت من يناير الجاري دون الكشف عن المقابل المادي.

وتخطى المهاجم الكونغولي الكشف الطبي بنجاح ليعلن النادي الأهلي رسمياً عن اتمام الصفقة بعد انهاء جميع التفاصيل مع حسام زناتي المدير الرياضى للجونة ورئيس لجنة المسابقات السابق

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريب الفريق الجماعي غدا الاثنين حيث يؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية.