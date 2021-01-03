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صورة.. صفقة الأهلي الجديدة في التتش

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ظهر الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي الجديد، في استاد مختار التتش معقل النادي الأحمر لأول مرة بعد الإعلان عن الصفقة مه نهاية عام 2020.

وتعاقد الأهلي مع بواليا مهاجم الجونة لمدة أربع سنوات بدأت من يناير الجاري دون الكشف عن المقابل المادي.

وتخطى المهاجم الكونغولي الكشف الطبي بنجاح ليعلن النادي الأهلي رسمياً عن اتمام الصفقة بعد انهاء جميع التفاصيل مع حسام زناتي المدير الرياضى للجونة ورئيس لجنة المسابقات السابق

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريب الفريق الجماعي غدا الاثنين حيث يؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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