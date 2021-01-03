الأهلي في كأس العالم.. ماذا تقول اللائحة بشأن القائمة وموعد الوصول؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

يعمل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خلال الفترة الحالية على تحديد ملامح قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية التي من المقرر أن تقام في قطر.

وتستضيف الدوحة في الفترة بين ١-١١ فبراير مباريات كأس العالم للأندية، والتي كان من المفترض أن تقام ديسمبر الماضي، لكن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تأجيل البطولة لفبراير بسبب فيروس كورونا.

وشهدت الأيام الماضية، قيام "فيفا" بمخاطبة الأهلي بشأن بعض الأمور المتعلقة بكأس العالم للأندية، وطلب إرسال القائمة الأولى بحد أقصى يوم 6 يناير.

ولم يكشف النادي الأهلي بعد موعد سفره للدوحة، في ظل عدم وضوع الرؤوية بشأن مباريات الفريق المحلية والأفريقية قبل منافسات مونديال الأندية.

وسبق وكشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد مباريات أول 7 جولات فقط من مسابقة الدوري، ولم يتحدد موعد باقي المباريات.

الأهلي من المقرر أن يلعب أول مباراة له في كأس العالم للأندية أحد أيام 2 أو 3 من فبراير، حيث يبدأ مشواره من دور ربع النهائي، ويتحدد المنافس واليوم وفقاً للقرعة التي سوف تجرى يوم 19 يناير.

وتنص لوائح موندايال الأندية على وجوب وصول كل فريق مشارك في كأس العالم إلى مكان إقامة أول مباراة له قبل المباراة بثلاثة أيام على الأقل.

وفي نفس السياق، يعمل الجهاز الفني للأهلي على تجهيز قائمة الفريق التي من المقرر أن تشارك في البطولة.

ووفقاً للوائح وقواعد مونديال الأندية فيما يخص القائمة المؤقتة:

- يجب على كل ناد مشارك تقديم قائمة مؤقتة عبر الإنترنت بما لا يقل عن 24 لاعبًا و35 لاعبًا كحد أقصى (4 منهم على الأقل من حراس المرمى) إلى، مصحوبة بنسخة من جواز سفر كل لاعب مدرج في القائمة. ويجب تقديم القائمة المؤقتة إلى الفيفا بحلول الموعد النهائي المنصوص عليه في الرسالة المعممة ذات الصلة.

- يجب أن يضم كل نادٍ مشارك ما يصل إلى 70 من مسؤولي الفريق في القائمة المؤقتة حتى تتمكن السلطات ذات الصلة من المضي قدمًا في عمليات التحقق من الخلفية لأغراض التأشيرة والاعتماد. يجب على كل نادي مشارك الالتزام بمتطلبات وإجراءات التأشيرة.

- سيتم استخدام القائمة المؤقتة للأغراض الداخلية فقط ولن يتم نشرها للجمهور عبر الموقع الرسمي للفيفا.

- يجب تقديم أي طلبات تغيير على القائمة المؤقتة للحالات الاستثنائية كتابةً قبل الموعد النهائي للقائمة النهائية وتخضع لموافقة FIFA.

ماذا عن القائمة النهائية:

- سيتم تقديم القائمة النهائية للاعبين الـ 23 (ثلاثة منهم سيكونون حراس مرمى) الذين تم اختيارهم للمشاركة بحلول الموعد النهائي المحدد. يجب أيضًا إرسال نسخة موقعة من هذه القائمة إلى فيفا في نفس الموعد النهائي. ويجب استكمال جميع المعلومات المطلوبة عبر الإنترنت حول اللاعبين.

- يجب اختيار اللاعبين في القائمة النهائية من بين اللاعبين الموجودين في القائمة المؤقتة. يُسمح فقط للاعبين الـ 23 الموجودين في القائمة النهائية بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

- يمكن استبدال اللاعب المدرج في القائمة النهائية بلاعب من القائمة المؤقتة فقط في حالة الإصابة الخطيرة أو المرض حتى قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة الأولى لفريقه. سيتم ترشيح البديل من قبل النادي المشارك، والذي سيبلغ الفيفا بذلك.

عند استلام وقبول تقييم طبي مكتوب مفصل بإحدى اللغات الرسمية للفيفا، ستصدر اللجنة الطبية للفيفا، ممثلة بالمسؤول الطبي العام للفيفا، شهادة تفيد بأن الإصابة أو المرض خطير بما يكفي لمنع اللاعب من المشاركة. يجب على اللاعبين المصابين الذين تم استبدالهم إعادة اعتمادهم إلى فيفا. وفقًا لذلك، لن يتم النظر في اللاعبين الذين أعادوا اعتمادهم أعضاء القائمة النهائية للنادي المشارك.

- سيتم نشر القائمة النهائية لـ 23 لاعباً من قبل فيفا بعد الموعد النهائي للتقديم.

- إلى جانب القائمة النهائية للاعبين أعلاه، سيتم تقديم قائمة نهائية تضم 32 مسؤولًا عبر الإنترنت بحلول الموعد النهائي المحدد.