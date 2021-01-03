أول الوافدين لمونديال اليد.. استقبال حافل لمنتخب اليابان في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

وصل منتخب اليابان مطار القاهرة قادما من العاصمة طوكيو، للمشاركة في بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

ويعد منتخب اليابان أول المنتخبات الوافدة إلى مصر للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد.

وحرص أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة برفقة حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، على التواجد لاستقبال بعثة منتخب اليابان إلى مطار القاهرة وسط تطبيق صارم لكافة الإجراءات الطبية والضوابط الاحترازية الموضوعة ضمن خطة تأمين فعاليات ومنافسات بطولة العالم لكرة اليد .

وشهدت إجراءات وصول منتخب اليابان تطبيق كافة الإجراءات الخاصة بالفقاعة بدء من محطة الوصول في مطار القاهرة وركوب الحافلات الخاصة بالفريق للانتقال إلى أماكن الإقامة دون الاختلاط نهائياً.

من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة أنه حريص على متابعة تطبيق كافة الإجراءات على كافة المراحل الخاصة بوصول الفرق وانتقالاتها بين أماكن الإقامة وصالات التدريب ومن ثم خوض المنافسات الرسمية بالصالات في استاد القاهرة والعاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر وبرج العرب.

كما أشار صبحي إلى أن تطبيق الإجراءات اليوم مع منتخب اليابان كان نموذجياً، مؤكدا على تكاتف جميع الأطراف والجهات المعنية وحرصهم على خروج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة مصر العالمية، ومن تلك الجهات كافة القطاعات الخاصة بمطار القاهرة الدولى وممثلي وزارة الصحة المصرية، فضلاً عن الجاهزية الكاملة الخاصة بالبطولة من نواحى الانتقالات والصالات وأماكن الإقامة.

من ناحية أخرى، قال خالد فتحي نائب مدير بطولة العالم في تصريح لـ"يلا كورة" أن استقبالا أسطوريا حافلا كان في استقبال المنتخب الياباني فور هبوط الطائرة في مطار القاهرة.

وأضاف فتحي أن كل الترتيبات المتفق عليها تم تنفيذها بدقة، سواء الإجراءات الاحترازية الطبية أو إنهاء تأشيرات الوصول داخل الطائرة، ودخول الوفد الياباني مباشرة إلى الحافلة التي كانت في انتظارهم أمام مهبط الطائرة لتقلهم إلى فندق الإقامة.

وأشار فتحي إلى أن وزارة الداخلية قدمت نموذجا رائعا اليوم في تسهيل كافة الإجراءات، وأيضا اامنظومة الطبية وكافة المشاركين في استقبال المنتخب الياباني.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الياباني مباراتين وديتين أمام المنتخب الوطني المصري الثلاثاء والخميس، قبل انطلاق منافسات بطولة العالم ١٣ يناير الجاري.