فرج عامر: سببان وراء تعثر إتمام صفقة "هدف أندية القمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن هناك سببان وراء تعثر إتمام التعاقد مع المهاجم الدولي العربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مضيفًا أن هذا لا يعني إغلاق الباب تمامًا بشأن الصفقة.

وكتب عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعثر إتمام صفقة سموحة والمهاجم الدولي العربي حتي الآن بسبب رفض سموحة شرط اللاعب بعدم عمل كشف طبي والغاء شرط المشاركة في العقد".

وأضاف: "هذا لا يعني إغلاق الباب إطلاقا ونسعي لإتمام الصفقة المدوية بشروطنا وبتمويل كامل للصفقة من خارج ميزانية النادي التي لاتحتمل تمويل مثل هذة الصفقات حتي ولو جزئيا".

وأتم: "اللاعب كان وما يزال هدف أساسي لأندية القمة قبل بداية الموسمين الماضي والحاضر".

جدير بالذكر أن عامر أعلن قبل عدة أسابيع اقتراب سموحة من التعاقد مع مهاجم دولي عربي يبلغ طوله 192 سم ويشارك بشكل أساسي مع منتخب بلاده دون الكشف عن اسمه.