سموحة: شرطان للموافقة على رحيل حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن حسام حسن مهاجم الفريق السكندري لن يرحل عن النادي مطلقًا إلا بشرطين.

وكتب عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال: "حسام حسن مهاجم سموحة والمنتخب القومي لن يرحل عن النادي إطلاقًا إلا لو حصلنا على القيمة العادلة لانتقاله وإيجاد البديل الذي يحل محله دون خلل في القوام الأساسي للفريق".

وانتقل حسن إلى صفوف سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 15/16 قادمًا من الداخلية.

ولعب البالغ من العمر 27 عامًا بقميص سموحة ما يقرب من 143 مباراة في مختلف البطولات (سجل 42 هدفًا وصنع 10 تمريرات ناجحة).