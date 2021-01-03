بالفيديو.. هل قصد مورينيو استفزاز صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أثنى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، على لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونج مين، معربا عن سعادته لحصول اللاعب على التقدير الذي يستحقه.

وكان سون سجل هدفا وصنع آخر ليقود توتنهام للفوز على ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة أمس السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية بعد مباراة ليدز: "سعيد للغاية بسون، سعيد أيضا بعد إدراك الجماهير جودة اللاعب بعد تألقه في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "فاز اللاعب بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم 2020 ووصل إلى 100 هدف حتى الآن مع توتنهام، كما أنه ينافس بين هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم".

وتابع: "أن يكون سون ضمن الهدافين الثلاثة الأوائل في بريميرليج بدون ركلات جزاء فهذا أمر كبير، لأن البعض يسجل 10 أهداف في الموسم عبر ركلات جزاء".

وأتم المدير الفني لتوتنهام: "بالمناسبة أنا لا أتحدث عن مهاجم فريقي هاري كين".

يذكر أن سون يحتل وصافة هدافي بريميرليج برصيد 12 هدفا خلف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول متصدر الهدافين بـ13 هدفا، ويلاحقهما كل من برونو فيرنانديز، دومينيك كالفرت لوين وجيمي فاردي لاعبي مانشستر يونايتد وإيفرتون وليستر سيتي برصيد 11 هدفا لكل منهم.