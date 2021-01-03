نائب مدير مونديال اليد يوضح.. فقاعة المنتخبات.. فنادق بلا نزلاء.. وموعد طرح التذاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث خالد فتحي، نائب مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في مصر خلال شهر يناير الجاري، عن موعد طرح تذاكر البطولة، بالإضافة إلى الفقاعة الصحية التي سيتم تطبيقها للحفاظ على سلامة لاعبي المنتخبات.

وتستضيف مصر النسخة الـ27 من بطولة كأس العالم لكرة اليد خلال الفترة بين 13 يناير وحتى 31 من الشهر ذاته.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090" قال فتحي: "بدأنا الدخول في أجواء البطولة. منتخب اليابان على وشك الوصول إلى القاهرة، ومن المنتظر أن يصل منتخب البرازيل يوم 8 من الشهر الجاري على أن تصل باقي المنتخبات خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف: "بالتأكيد هناك إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة المنتخبات واللاعبين. منتخب اليابان سيصل إلى القاهرة بعد قليل، وسيتوجه على الفور إلى فندق الإقامة، كما سيخوض وديتين مع منتخب مصر يومي 5 و 7 استعدادًا للبطولة".

وبسؤاله عن حقيقة اعتذار بعض المنتخبات، قال: "لا صحة لهذا الكلام، لم يحدث أن اعتذر أي منتخب عن عدم المشاركة في البطولة، الجميع أنهى إجراءات وترتيبات زيارته إلى مصر".

وواصل: "بالنسبة للفقاعة فهناك إجراءات صارمة، لابد أن يُغلق على اللاعبين من لحظة وصولهم إلى المطار، ثم إلى الحافلة الناقلة لهم إلى فندق الإقامة".

وأكمل: "تم التشديد على الفنادق التي تعاقدنا معها لاستضافة المنتخبات على خلوها من النزلاء، الفندق خاص فقط باللاعبين، لا يوجد نزلاء حتى لا يحدث اختلاط مما قد يعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، كما سيتم خضوع المنتخب بأكمله لمسحة كل 48 ساعة".

وعن جاهزية الصالات، قال: "الصالات التي ستقام عليها البطولة هي (ستاد القاهرة، العاصمة الادارية، برج العرب، و6 أكتوبر)، الصالات الجديدة تم الانتهاء منها تماما على أعلى مستوى، أجرينا عدة تجارب عليها وقمنا باستضافة بعض مباريات الدوري لتفادي المشكلات".

وبسؤاله عن موعد طرح التذاكر قال: "ننتظر طرح التذاكر غدًا أو بعد غد".

وأتم: "المباريات ستقام في الرابعة والنصف، والسابعة، والتاسعة والنصف. اتحاد كرة القدم المصري تواصل معنا بالفعل لمعرفة جدول المواعيد من أجل تنسيق التوقيت مع مباريات الدوري المصري".