فيفا يرفع عقوبة لاعب أتلتيكو مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفع إيقاف اتحاد كرة القدم الإنجليزي على كيران تريبير لاعب أتلتيكو مدريد، انتظارا لقرار الاستئناف المقدم من النادي الإسباني.

وذكرت صحيفة "ال بايس" أن نادي اتليتكو مدريد سيكون بوسعه إشراك تريبير انتظارا للقرار بشأن استئناف النادي على عقوبة إيقافه عشرة أسابيع عن كل أنشطة كرة القدم، لانتهاك قواعد كرة القدم بشأن المراهنات.

وكان فيفا قد صدق في البداية على قرار إيقاف تريبير في أعقاب المراهنات المرتبطة بانتقاله لأتلتيكو مدريد.

وكانت صحيفة "آس" نقلت عن ميجويل انجيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، أمس السبت قوله: "إنه قرار إيقاف لا يتناسب مع اللاعب وظالم لأتلتيكو".