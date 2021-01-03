تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي اليوم بالدوري الإنجليزي

يتأهب فريق تشيلسي لخوض مباراة مهمة ونارية أمام مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد في إطار مواجهات الأسبوع الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي :

ومن المتوقع أن يخوض البلوز مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني فرانك لامبارد بالتشكيل الأساسي المكون من :

حارس المرمى: إدوارد ميندى

الدفاع: أزبيليكويتا – زوما - تياجو سيلفا - بن

تشيلويل

الوسط: كوفاسيتش - ميسون ماونت - نجولو كانتى

الهجوم: أبراهام - كالوم هودسون أودوي – بوليسيتش

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي :

ستطلق مباراة السيتي ضد تشيلسي اليوم في تمام الساعة الساجسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي :

ستكون مباراة البلوز ضد السيتيزن منقولة عبر شاشتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف، كما ستنقل عبر قناة Sky Sports Main Event UK باللغة الإنجليزية .

موقف تشيلسي والسيتي بجدول الدوري :

يخوض فريق تشيلسي مباراة اليوم محتلا المركز السادس قي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يمتلك الفريق السماوي في جعبته نفس الرصيد من النقاط ولكن بفارق الأهداف فقط محتلا بها المركز الثامنة .