موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية حول العالم إلى ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم الأحد من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين تشيلسي ومانشستر سيتي في إطار مواجهات الأسبوع الـ 17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم . موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي : ستطلق مباراة السيتي ضد تشيلسي اليوم في تمام الساعة الساجسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية في تمام الساعة الساجسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة . القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي : ستكون مباراة البلوز ضد السيتيزن منقولة عبر شاشتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف، كما ستنقل عبر قناة Sky Sports Main Event UK باللغة الإنجليزية . 1 و beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي رؤوف خليف، كما ستنقل عبر قناة Sky Sports Main Event UK باللغة الإنجليزية . موقف تشيلسي والسيتي بجدول الدوري : يخوض فريق تشيلسي مباراة اليوم محتلا المركز السادس قي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يمتلك الفريق السماوي في جعبته نفس الرصيد من النقاط ولكن بفارق الأهداف فقط محتلا بها المركز الثامنة .

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