الششتاوي: من "الباب للباب" اختراع مصري لمواجهة كورونا في المونديال

كشف ممدوح الششتاوي رئيس لجنة الإقامة والإعاشة ببطولة العالم لكرة اليد، إن المنتخب اليابانى سيصل إلى مصر اليوم الأحد وسط إجراءات إحترازية غير مسبوقة منذ لحظة نزوله المطار حتى الوصول إلى الفندق المخصص للبعثة.

وأضاف الششتاوى ان اللجنة المنظمة بالتنسيق مع اللجنة الطبية ووزارة الصحة راعت اعلي درجات الاجراءات الاحترازية، وان نظام من "الباب للباب" المتبع في البطولة يعتبر اختراع مصري يضمن توفير اعلي درجات العزل الصحي، واشار الي ان كل فندق في البطولة يحتوي علي شبه مستشفى قائم بذاته حيث تم تجهيز معمل تحاليل وغرف للآشعة وصيدلية على أعلى مستوى وعيادة لجميع التخصصات فى ظل فرض نظام الفقاعة الطبية

"الحجر الصحى" بالبطولة، واكد علي وجود وفد من وزارة الصحة يشرف على الأطعمة والتغذية الخاصة بالمنتخبات المشاركة فى البطولة مع وجود ما يقارب من 5 إلى 8 غرف للعزل داخل كل فندق ،وتم الإتفاق على اجراء مسحات لكل العاملين بالفنادق التى تستضيف المنتخبات كل 3 أيام.

يأتي ذلك فى ضوء حرص اللجنة العليا المنظمة للبطولة على الحفاظ على سلامة المنتخبات و جميع العاملين بالبطولة فى نظام الفقاعة التى تطبق لأول مرة من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكان وفد الاتحاد الدولي قد أبدى انبهاره بكافة

تفاصيل الإقامة فى الفنادق وكيفية تطبيق الإجراءات الإحترازية والصالات الخاصة ببطولة العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.

وشدد الششتاوى على أن الدولة المصرية حريصة على تنظيم حدث يليق بمكانة مصر وعظمتها حيث أن البطولة تشهد اهتماما غير مسبوق من جميع أجهزة الدولة وتسعى اللجنة المنظمة للبطولة إلى خروج هذه النسخة بشكل مشرف وتكون مثلا يحتذى به على مستوى تنظيم البطولات فى العالم.

وتقام منافسات المونديال على 4 صالات والتى تضم كلا من الصالة الكبرى باستاد القاهرة وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وصالة برج العرب والصالة الجديدة بــ 6 أكتوبر.

وتعد هذه أول نسخة من بطولات العالم لليد والتى تضم 32 منتخبا بدلاً من 24 لأول مرة فى التاريخ، حيث تم تقسيم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات ،وكل مجموعة تضم 4 منتخبات.